В России снизились объемы вырубки лесов

За первые три месяца 2022 года в России снизился объем заготовки древесины. По словам экспертов, это связано с введением запрета на вывоз «кругляка», а местные деревообрабатывающие заводы не справляются с возросшей нагрузкой. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные подразделение Рослесхоза «Рослесинфорга».

В первом квартале текущего года объем заготовки древесины уменьшился на 2,4%, до 68,9 млн кубометров. Самый большой спад произошел в Ленинградской области. В этом регионе заготовка древесины снизилась на 34%. Следом идет Иркутская область, где произошло снижение на 11,5%.

Как пояснили в «Рослесинфорге», за последние пять лет снижение вырубки в первом квартале было лишь в 2019 году, при этом всего на 1%. В прошлом году был рост вырубки в первом квартале на 3,4%. Таким образом, в начале 2022 года произошло не падение, а возвращение к стандартным показателям на фоне скачка прошлого года.

Уменьшение объемов произошло из-за того, что предприятия просто не успели переработать весь объем леса, который раньше шел на экспорт. Кроме того, есть регионы, где объем заготовки вырос. Это связано с наличием заводов, где можно перерабатывать бревна. Вместе с тем в марте 2022 года Минпромторг ввел временный запрет на продажу сырья для фанеры в Европу и США

По данным «Рослесинфорга», в 2021 году больше всего древесины в России заготавливали в Иркутской области – 32,7 млн куб. м, в Красноярском крае (24,6 млн куб. м), в Вологодской (18,1 млн куб. м) и Архангельской областях (16,1 млн куб. м). В прошлом году в РФ было заготовлено 224,945 млн куб. м древесины, что на 3,7% выше показателя 2020 года.

Москва, Зоя Осколкова

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