Россияне стали снижать траты на отпуск и походы в рестораны

Согласно исследованию сервиса «Зарплата.ру», отпуск и посещение кафе и ресторанов стали главными статьями экономии россиян. При этом большинство граждан (44%) стараются снижать свои расходы на всё, а меньше всего (1%) экономят на спиртных напитках. 80% россиян признались, что начали снижать свои траты этой весной.

Опрос показал, что 13% респондентов экономят на отпуске, 12% – на походах в рестораны и кафе, 9% – на продуктах, приводит данные исследования ТАСС. Кроме того, россияне снижают расходы на одежду, обувь и салоны красоты (по 7%), на технику (3%), а также на мебель (2%) и ремонтные работы (2%).

Больше половины участников опроса (61%) назвали главной причиной экономии рост цен. Еще 16% стараются больше копить из-за боязни нестабильной ситуации. 8% сообщили о нехватке средств, 6% – о проблемах с зарплатой, 5% – о проблемах с работой.

Опрос проводится в период 28 апреля по 3 мая среди 1720 жителей России.

Москва, Наталья Петрова

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