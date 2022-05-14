Финляндию отключают от энергоснабжения из России за неуплату

Европейская структура ПАО «Интер РАО» RAO Nordic Oy заявила о приостановке поставок электроэнергии из России в Финляндию. Финские покупатели не платят с 6 мая.

В компании сообщили, что не видят на счету денег от Финляндии за электричество, проданное на бирже Nord Pool. В результате RAO Nordic Oy не может оплатить импорт электроэнергии из России.

«Мы надеемся, что ситуация скоро разрешится, и торговля электроэнергией с Россией возобновится», – говорится в сообщении RAO Nordic Oy.

Ранее финская электросетевая компания Fingrid обещала ограничить с 1300 МВт до 900 МВт пропускную способность в трансграничных соединениях с Россией. Решение было основано на оценке рисков для энергосистемы в меняющейся международной обстановке.

Стоит отметить, что ПАО «Интер РАО» является единственным оператором экспорта-импорта электроэнергии в России. В прошлом году в Финляндию было поставлено 8,2 млрд кВт.ч электроэнергии из общего экспорта в 21,77 млрд кВт.ч.

Москва, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»