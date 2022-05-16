Кабмин облегчит ввоз в Россию компьютеров, смартфонов и планшетов

Правительство России упростит ввоз компьютеров, планшетов, ноутбуков, смартфонов, микросхем и раций. Об этом сообщил глава кабмина Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами. По его словам, это обеспечит потребности внутреннего рынка и позволит избежать сбоев и остановок производств.

Правительство также приняло решение временно наделить отраслевые ассоциации полномочиями по оформлению специальной разрешительной документации. А для системообразующих предприятий ослабят таможенный контроль при ввозе средств криптографии, которые являются комплектующими для промышленного производства электронного оборудования и техники, сообщается в телеграм-канале правительства РФ.

Кроме того, кабмин обнулит импортные пошлины на технологическое оборудование, комплектующие и запасные части к нему, сообщил Мишустин. Без уплаты таможенных пошлин также можно будет ввозить в страну сырье и материалы, которые будут использоваться при реализации крупных инвестпроектов в важных для экономики секторах, добавил он. Речь идет о сельском хозяйстве, строительстве, обрабатывающей промышленности, транспортной отрасли и IT-сфере. «Важно помогать российским инвесторам преодолеть последствия экономических санкций», – подчеркнул глава правительства. Ранее аналогичные решения были приняты в отношении лекарств и продуктов питания.

Москва, Наталья Петрова

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