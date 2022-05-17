Финская госкомпания Gasum отказалась платить России за газ в рублях

Финская государственная компания Gasum не согласилась с требованием «Газпрома» перевести оплату за поставки российского газа в рубли. Компания предупредила клиентов, что импорт природного газа из России может прекратиться.

«Gasum не будет производить платежи в рублях или в соответствии с предлагаемым механизмом оплаты», – говорится в заявлении на сайте компании.

Компания почти полгода обсуждает с «Газпром экспорт» изменения в условиях контракта. Gasum посчитала, что стороны не в силах договориться самостоятельно и решила обратиться в арбитраж.

«Gasum решила передать споры, касающиеся контракта на поставку, в арбитраж», – добавили в компании.

Австрия ранее приняла аналогичное решение. Министр по европейским и иностранным делам страны Александер Шалленберг заявил, что у властей нет намерения платить за российский газ в рублях.

На фоне западных санкций Россия перевела расчеты за поставки газа в рубли для 21 недружественной страны. Страны ЕС ответили резким отказом. Позже ряд государств приняли систему оплаты, введенную Россией.

Москва, Наталья Рязанова

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