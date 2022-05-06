Австрия отказалась платить за газ из России в рублях

Австрия отказалсь переходить на расчеты в рублях за покупку российского газа. Министр по европейским и иностранным делам страны Александер Шалленберг заявил, что у властей нет подобного намерения.

«Мы привержены уже существующим соглашениям и не будем платить в рублях, у нас нет такого намерения», – сказал министр в комментарии телеканалу Al Jazeera.

По мнению Шалленберга, своим решением перевести расчеты за газ в рубли российские власти добились, что страны НАТО стали «более сплоченными».

На фоне западных санкций Россия перевела расчеты за поставки газа в рубли для 21 недружественной страны. Страны ЕС ответили резким отказом. Позже 10 стран согласились открыть специальные счета для оплаты голубого топлива в рублях. В Кремле предупредили, что бесплатных поставок газа не будет для тех, кто откажется от рублевых расчетов.

Австрийские власти ранее выступил против эмбарго на российский газ и признали, что Австрия слишком сильно зависит от поставок топлива из России. Австрия получает до 80% газа из России.

Вена, Наталья Рязанова

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