Бизнес предупредил о снижении производства говядины в России

Национальный союз производителей говядины России ожидает снижение выпуска говядины в стране в ближайшие годы. Об этом сообщил гендиректор союза Роман Костюк на конференции Animal Farming Russia 2022.

«Сокращение качественной говядины связано с тем, что ее вывозят на экспорт, поскольку всего два производителя способны производить ее и экспортировать», – пояснил эксперт (цитата по ТАСС).

Он отметил, что бизнес в России не заинтересован в производстве специализированной говядины. При этом, указал Костюк, из-за снижения покупательной способности населения и роста выпуска дешевой свинины и птицы эти отрасли замещают говядину.

«Правительство сделало все, что может, но не может заставить бизнес инвестировать в то, что ему неинтересно, поэтому виды поддержек уже не играют роли», – считает эксперт.

Глава союза также отметил, что по говядине Россия больше чем на 20% зависит от импорта. Он прогнозирует, что объем импорта может снизиться из-за невозможности его покупать. «Наш импорт в основном зависит от стран – Уругвай, Бразилия, Парагвай. Те виды говядины, которые мы завозим, – это и производственные виды мяса для колбас», – уточнил он.

По данным Росстата, производство мяса в России в 2021 году увеличилось на 0,6% по сравнению с показателем за 2020 год, составив 3,1 млн тонн. Свинины в декабре прошлого года было произведено 261 тыс. тонн – на 4% больше, чем в декабре 2020 года, и на 5,9% больше, чем в ноябре 2021 года. При этом выпуск говядины и телятины составил 27,6 тыс. тонн, что на 10,1% больше, чем в декабре 2020 года, но на 2,1% меньше, чем в ноябре прошлого года.

Москва, Наталья Петрова

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