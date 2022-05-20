Швейцарская страховая компания Zurich Insurance уходит из России

Швейцарская страховая компания Zurich Insurance объявила о продаже своего бизнеса в России и прекращении деятельности в стране.
Согласно сообщению компании, продажа будет осуществлена одиннадцати членам команды российского подразделения.
Отмечается, что после продажи бизнес будет работать под другим брендом. «Zurich больше не будет вести коммерческую деятельность в России», – говорится в пресс-релизе, передает «Прайм».
Москва, Наталья Петрова
© 2022, РИА «Новый День»
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