Швейцарская страховая компания Zurich Insurance уходит из России

Швейцарская страховая компания Zurich Insurance объявила о продаже своего бизнеса в России и прекращении деятельности в стране.

Согласно сообщению компании, продажа будет осуществлена одиннадцати членам команды российского подразделения.

Отмечается, что после продажи бизнес будет работать под другим брендом. «Zurich больше не будет вести коммерческую деятельность в России», – говорится в пресс-релизе, передает «Прайм».

Москва, Наталья Петрова

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