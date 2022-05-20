В России ослабят административную ответственность для предпринимателей

Правительство направило в Госдуму законопроект, предусматривающий либерализацию административной ответственности для предпринимателей. Об этом сообщает пресс-служба российского кабмина.

Законопроектом вносится целый ряд поправок в Кодекс об административных правонарушениях. Так, например, за впервые выявленный при проверке проступок предпринимателя предлагается не штрафовать, а выносить предупреждение.

«В случае предотвращения вредных последствий нарушения или добровольного возмещения причиненного вреда документ предполагает назначение штрафа в минимальном размере», – говорится в сообщении.

Кроме того, если предприниматель оплатит штраф за нарушение в течение 20 дней со дня вынесения постановления, то сумма составит лишь половину от первоначального размера взыскания.

Вместе с тем, в законопроекте закрепляется возможность участия региональных омбудсменов в рассмотрении дел в качестве защитников и устанавливается ответственность за создание препятствий их работе.

Москва, Зоя Осколкова

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