Высококвалифицированные работники стали чаще покупать билет в один конец при вылете из России

Выезжающие из России сотрудники консалтинговых, финансовых и ИT-компаний стали реже покупать обратные билеты. Основные направления для вылетов менеджеров в марте-апреле – Казахстан и Турция. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные компании «Аэроклуб», которая работает на рынке бизнес-трэвел услуг.

Так в марте доля билетов «в один конец» достигла 70%, в апреле – 47%, тогда как в 2019-м на такие билеты приходилось около трети заказов. «Сравнение с 2019 годом кажется нам наиболее релевантным, так как рынок находился в стабильном состоянии, а не был подвержен экстремальным воздействиям, таким как, например, Covid-19», – объясняет представитель «Аэроклуба».

В своих выводах специалисты основываются на анализе более 1 млн транзакций (оплата одного авиабилета либо одного бронирования отеля), прошедших через компанию за первый квартал и апрель 2019, 2021 и 2022 годов. По мнению экспертов, это косвенно говорит о релокации сотрудников.

В марте-апреле самыми популярными странами, куда оформлялись заказы без обратных билетов, стали Казахстан, Турция, Узбекистан, Израиль, Армения, Азербайджан и ОАЭ. В апреле спрос на размещение в Израиле превысил «доковидные» показатели на 73%, при этом большая часть бронирований пришлась на представителей ИT- и телеком-сегмента, а также на компании, оказывающие финансовые и консалтинговые услуги.

Москва, Зоя Осколкова

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