Экономист заявил о сокращении связи между курсом доллара и ростом цен в России

Действия Центробанка РФ, предпринятые в условиях усиливающегося санкционного давления, были эффективными. Рубль укрепился, однако не только это повлияло на инфляцию на российском рынке. Об этом пишет агентство «Прайм».

По мнению профессора кафедры мировой экономики и международных экономических отношений Государственного университета управления Евгения Смирнова, ослабевает взаимосвязь между динамикой потребительских цен и изменением курса доллара. Экономист предлагает рассматривать доллар как особый товар. Его жесткое регулирование означает слабые позиции по отношению к рублю.

«В отношении потребительских цен такого регулирования нет, и их динамика теоретически может быть агрессивнее изменений на валютном рынке. Однако первоначальный шок кризиса пройден, и в краткосрочной перспективе инфляция будет невысокой», – предполагает эксперт.

Рост потребительских цен за последний месяц уже замедлился, хотя в апреле уровень инфляции стал максимальным за последние два десятилетия. «Таким образом, есть все основания предполагать, что годовой уровень инфляции будет ниже 20 %", – считает экономист.

Наибольшее влияние на курс доллара оказали ограничительные меры ЦБ РФ в части контроля над движением капитала, которое, вместе с рекордно высоким профицитом счета текущих операций платежного баланса, сдерживает усиление позиций американской валюты. По мнению Смирнова, пока нельзя резко снимать ограничения, поскольку это будет шоком и вызовет новый рост цен, а также может усилить экономический спад.

Москва, Зоя Осколкова

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