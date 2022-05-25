Южнокорейская верфь отказалась строить танкеры для проекта «Арктик СПГ-2»

Южнокорейская верфь Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering (DSME) разорвала контракт на 872 млн долларов из-за просрочки платежа. Компания должна была построить три танкера для проекта «Арктик СПГ-2» по заказу «Совкомфлота».

По контракту от октября 2020 года, верфь должна была сдать танкеры в феврале, апреле и июле 2023 года. Стоимость трех судов составляла 872 млн долларов. В DSME признали, что просрочен был платеж судовладельца за один танкер. Однако, верфь решила полностью отказаться от контракта, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на сообщение компании и источники.

«Совкомфлот» попал под санкции США, и это могло стать причиной проблем с проведением платежей. В «Совкомфлоте» и НОВАТЭКе не дали комментариев.

По данным издания, НОВАТЭК для проекта «Арктик СПГ-2» планировал получить 21 танкер класса Arc7. Строительством 15 занимается российская верфь «Звезда», хотя западные санкции угрожают проведению работ. Управляющая верфью «Роснефть» заверила, что контракт будет выполнен.

DSME должна была построить еще шесть: судовладельцем трех стал бы «Совкомфлот», трех – японская MOL, контракт с которой продолжает действовать. Суда из Южной Кореи должны были подстраховать НОВАТЭК на случай задержек на «Звезде», поскольку в России еще не строили СПГ-танкеры.

Ранее DSME уже построила для НОВАТЭКа 15 танкеров Arc7 – весь флот для проекта «Ямал СПГ».

Сеул, Наталья Рязанова

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