Британский ретейлер Marks & Spencer покидает Россию

Британский производитель одежды Marks & Spencer решил полностью уйти с российского рынка. Об этом говорится в сообщении компании.
Там отметили, что в течение года бизнес столкнулся с двумя препятствиями: последствиями пограничных проблем с Евросоюзом и прекращением поставок франчайзинговому партнеру в России в результате спецоперации на Украине.
В итоге Marks & Spencer принял решение полностью выйти из российской франшизы. Отмечается, что расходы от принятия этого решения составят 31 млн фунтов стерлингов.
Ретейлер прекратил поставки в Россию еще в марте, однако его магазины в стране продолжали работать. В России насчитывается около 50 магазинов Marks & Spencer.
Москва, Наталья Петрова
© 2022, РИА «Новый День»
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