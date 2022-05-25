Британский ретейлер Marks & Spencer покидает Россию

Британский производитель одежды Marks & Spencer решил полностью уйти с российского рынка. Об этом говорится в сообщении компании.

Там отметили, что в течение года бизнес столкнулся с двумя препятствиями: последствиями пограничных проблем с Евросоюзом и прекращением поставок франчайзинговому партнеру в России в результате спецоперации на Украине.

В итоге Marks & Spencer принял решение полностью выйти из российской франшизы. Отмечается, что расходы от принятия этого решения составят 31 млн фунтов стерлингов.

Ретейлер прекратил поставки в Россию еще в марте, однако его магазины в стране продолжали работать. В России насчитывается около 50 магазинов Marks & Spencer.

Москва, Наталья Петрова

© 2022, РИА «Новый День»