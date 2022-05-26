Биржевые цены на бензин в России падают, но на АЗС топливо подешевеет нескоро

Биржевые цены на бензин в России упали до двухлетнего минимума.

Согласно данным Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ), биржевая цена на бензин марки «Регуляр-92» в европейской части России на торгах 25 мая упала на 0,5% и опустилась ниже отметки в 36,8 тыс. рублей за тонну впервые с апреля 2020 года, пишут «Известия». Стоимость бензина АИ-92 снизилась за день до 36,775 тыс. рублей за тонну, следует из биржевых котировок. Цена на бензин АИ-95 опустилась на 0,5%, до 41,03 тыс. рублей за тонну. Падение стоимости бензина этих двух самых популярных марок активно началось в феврале.

Эксперты объясняют снижение цен санкционными ограничениями на поставки нефти и нефтепродуктов в страны Запада. Нефтяные компании направляют дополнительные объемы на переработку вместо того, чтобы экспортировать, и увеличивают предложение на оптовом рынке внутри страны, что и привело к падению биржевых цен.

На АЗС бензин тоже начинает дешеветь, но слишком медленно. По данным «Петромаркета», с конца февраля розничная цена на АИ-92 в среднем снизилась всего на 0,5%, вернувшись к уровню начала 2022 года, и сейчас составляет 47 руб. за литр. АИ-95 можно купить в среднем за 51 руб. за литр.

Эксперты объясняют это тем, что ситуация с ценами на заправках более сложная, поскольку система регулирования настроена на обеспечение стабильности розничных цен. Чтобы избежать сильных ценовых колебаний на АЗС, применяется механизм демпфера, компенсирующий нефтяникам две трети разницы с экспортной ценой.

В связи с этим, по мнению главного аналитика «Ингосстрах-Инвестиции» Виктора Тунева, снижение биржевых цен еще нескоро отразится на рознице. «Бензин на заправках будет дешеветь, но очень медленно, а когда затоваренность сойдет на нет, может начать также медленно дорожать», – объяснил эксперт, напомнив, что средний темп роста цен, заложенный в формулу демпфера, – 5% в год.

Независимые АЗС не хотят существенно снижать цены и по другим причинам. В частности, они стремятся компенсировать потери, понесенные в пандемию, указал Максим Дьяченко из «Петролеум Трейдинг».

Вместе с тем падает и спрос на топливо. По данным «Петролеум Трейдинг», продажи топлива на АЗС снижается примерно на 15% в литрах по сравнению с 2021 годом. В Москве этот показатель еще выше – на 25%.

Если оптовые цены сохранятся на низких уровнях еще в течение как минимум трех месяцев, а продажи на заправках будут падать, АЗС придется снижать цены, отмечают эксперты.

Москва, Наталья Петрова

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