Россия и Сербия согласовали поставки газа на три года вперед

Сербия договорилась о бесперебойных поставках российского газа еще на три года. Тема поставок голубого топлива была затронута в телефонном разговоре президентов РФ Владимира Путина и Сербии Александра Вучича, сообщили в пресс-службе Кремля.

«Состоялся телефонный разговор Владимира Путина с Александром Вучичем. Условлено, в частности, о том, что Россия и далее будет бесперебойно поставлять природный газ в Сербию», – говорится в сообщении.

Сам сербский лидер уже рассказал СМИ, что новое соглашение заключено на три года. Вучич не раскрыл подробности, но добавил, что обсуждение коснулось и расширение возможностей по хранению газа на территории Сербии.

«Я сейчас не могу озвучить цену на газ, все детали будут согласованы с «Газпромом», – цитирует сербского президента «Интерфакс».

Как сообщал «Новый День», президент Сербии неоднократно подчеркивал нацеленность Белграда на независимую политику в отстаивании национальных интересов. На фоне ужесточения антироссийских санкций Вучич продолжает придерживаться последовательной позиции в отношениях с Россией. А сербский министр внутренних дел Александр Вулин предупредил Вашингтон, что силовое давление на Сербию относительно геополитических приоритетов может оказаться болезненным.

Белград, Наталья Рязанова

© 2022, РИА «Новый День»