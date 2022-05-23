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Понедельник, 23 мая 2022, 13:39 мск

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Глава МВД Сербии: силовое давление на Белград может обернуться против Вашингтона

Фото: официальный сайт МВД Сербии

Силовое давление со стороны США на Сербию относительно геополитических приоритетов может оказаться болезненным для Вашингтона. Об этом заявил министр внутренних дел Сербии Александр Вулин, комментируя заявление американского посла в Белграде Кристофера Хилла, по словам которого сербам пришло время сделать «единственный правильный» выбор дальнейшего пути – на Запад.

«С 2000 по 2012 год Сербия была страной, устраивавшей посла Хилла. Страной, повернутой только к Западу, стоящей у дверей НАТО, без инициативы решения вопроса Косово и Метохии, без желания и воли защищать Республику Сербскую, с остатками армии и распроданной промышленностью. За верность тем, кто нас бомбил, Сербию наградили провозглашением независимости так называемого Косово, массовыми экстрадициями в Гаагский трибунал, сокращением властных полномочий Республикой Сербской, грабительской приватизацией, безработицей, нищетой и социальной несправедливостью, – цитирует «Балканист.ру» заявление Вулина.

При этом глава МВД подчеркнул, что поскольку президент Александр Вучич повел страну не по западному, а по сербскому пути, Сербия снова является государством, а не территорией, а сам Вучич – государственный деятель, «а не назначенный оккупантами комендант лагеря».

«Высокомерие посла США напоминает нам о том, что Хилл был проводником политики санкций, надругательства и бомбардировок как Республики Сербской, так и Республики Сербии. И он не видит в этом проблемы или вины. Сербия пойдет своим путем, а посол пусть управляет теми, кто это позволяет», – сказал Вулин.

Министр также обратил внимание, что Сербия – свободная и успешная страна, и ей не нужно занимать чью-либо сторону, кроме собственной. «А если за критерий определения Сербии брать факт, кто нас убивал, а кто нет, кто признал так называемое Косово, а кто нет, то, боюсь, господину Хиллу будет нечего сказать в свою защиту. Не требуйте силой, чтобы сербы принимали решение, вас может задеть наш выбор», – подытожил глава МВД Сербии.

Стоит отметить, что, по данным сербских СМИ, сегодня утром состоялась встреча американского посла с президентом Сербии. Подробности переговоров пока не разглашаются.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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