Эксперты спрогнозировали массовые закрытия кафе и ресторанов в России к концу года

С начала года в России наблюдается увеличение числа новых заведений общепита. Последующие события могли спровоцировать массовое закрытие точек питания, но этого не произошло. По мнению экспертов, бизнес занял выжидательную позицию, а закрытия множества кафе и ресторанов стоит ожидать к концу года.

С января по май 2022 года фиксировался рост количества организаций в отрасли общепита, рассказал РИА «Новости» аналитик данных компании «Контур» Владимир Савельев. По его словам, рынок успел адаптироваться к ковидным ограничениям, оправиться и выйти на допандемийный уровень.

Кафе и рестораны все больше открываются, нежели закрываются. Владельцы не спешат сворачивать бизнес, а выжидают, наблюдают за дальнейшим развитием событий. Подобный эффект наблюдался во время первого локдауна. Впрочем, тогда предприятия общепита больше ликвидировали, чем регистрировали.

«Сейчас не стоит ждать существенных изменений в динамике открытий организаций в отрасли общепита, они будут заметны ближе к концу года: к октябрю-ноябрю мы прогнозируем массовые закрытия на рынке», – отметил эксперт.

В то же время бизнес адаптируется к новым условиям. Заведения практикуют совместные закупки для экономии на доставке, ищут новых локальных поставщиков продуктов на замену зарубежным, договариваются с контрагентами о рассрочке и скидках, отказываются от бумаги и стремятся удержать клиентов.

Москва, Зоя Осколкова

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