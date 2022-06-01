Тайвань запретил поставки в Россию и Белоруссию ряд высокотехнологичных товаров

Министерство экономики Тайваня в среду, 1 июня опубликовало список высокотехнологичных товаров, которые запрещено поставлять в Россию и Белоруссию. В список попали товары из категорий 3 и 9 Вассенаарских соглашений*, – сообщает портал Digitimes.

Как сообщает тайваньское министерство экономики, отныне в Россию будет нельзя отправлять микропроцессоры и микросхемы с производительностью 5 гигафлопс и чипы арифметической логики с длиной слова 32 бита и больше. Запрещены к поставкам чипы с тактовой частотой 24 МГц и чипы со скоростью передачи данных между компонентами по шине или каким-либо портам выше 2,5 Мбайт/с.

Кроме того, запрещено будет продавать в Россию микросхемы с более чем 144 контактами, а также чипы с задержкой прохождения сигнала меньше 0,4 наносекунды.

В Россию и Белоруссию также будут запрещены и поставки оборудования для производства микросхем: литографическое, степперы и сканеры, а также электронные микроскопы для позиционирования оборудования относительно кремниевой пластины.

*Вассенаарские соглашения – документ, принятый в июле-декабре 1996 года в городе Вассенаар 33 странами, с целью повышения ответственности при передачах обычных вооружений и товаров и технологий «двойного применения» для предотвращения их дестабилизирующих накоплений.

Тайбэй, Иван Бабурин

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