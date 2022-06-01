Россия ограничила экспорт инертных газов, использующихся для производства микросхем

Правительство РФ выпустило постановление, в котором говорится, что Россия ограничила до конца 2022 года экспорт инертных газов, – сообщают Известия.

Источник газеты из финансово-экономического блока правительства заявил: «Россия решила напомнить недружественным странам об их импортозависимости. Теперь российский минпромторг определит, кто будет иметь доступ к неону, криптону, ксенону – ключевым и критически важным газам для производства полупроводников».

В постановлении правительства РФ говорится, что Россия поставляет до 30% неона от глобального потребления. Теперь экспорт газа будет доступен только по решению правительства на основании предложений минпромторга.

К инертным газам относятся аргон, гелий, неон и другие, они используются в качестве сырья для изготовления полупроводников, из которых, в свою очередь, делают микросхемы. Микросхемы используются при изготовлении различных гаджетов, автомобилей, навигационных систем и тому подобного.

Москва, Иван Бабурин

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