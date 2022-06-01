Баден выразил желание закупать российскую нефть «по ограниченной цене»

Президент США Джо Байден в среду, 1 июня, заявил, что Соединенные Штаты со своими союзниками изучают возможность закупок российской нефти ниже рыночных цен, – сообщает Fox News.



Во время своего выступления Байден сказал: «У вас есть проблема, которая обозначилась сейчас, когда Европа планирует еще больше ограничить закупки российской нефти. Идут активные размышления, что можно сделать. Может быть, даже закупать нефть, но по ограниченной цене. Если такое решение будет принято, то Россия сохранит возможность экспортировать нефть, но по цене значительно ниже той, которая сейчас установилась на рынке».

Напомним, что США ввели эмбарго на поставки нефти и газа из России в начале марта. Тогда Джо Байден заявил, что подобное решение приведет к росту цен на бензин в США, но в то же время Соединенным Штатам необходимо было «оказать давление» на Владимира Путина.

Спустя сутки после объявления эмбарго цены на бензин в США преодолели исторический максимум и превысили отметку $4,17. По последней информации средняя цена бензина в США составляет $4,67, дизеля – $5,53.



Вашингтон, Иван Бабурин

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