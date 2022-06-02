Отказавшись от поставок угля из России, Варшава будет возить его из ЮАР и Австралии

Министр климата и окружающей среды Польши Анна Москва в четверг, 2 июня, заявила, что республика нашла замену российскому углю и теперь будет его возить из пяти стран мира, – сообщают СМИ.

В своем Twitter Москва написала: «Варшава получит более 700 тысяч тонн угля из Австралии, Индонезии, Колумбии, США и ЮАР. В настоящее время в порту Гданьска уже разгружаются поставки из Колумбии. Национальная энергетическая компания PGE Paliwa ожидает еще восемь судов с углем из-за рубежа».

Следует отметить, что Польша начала наращивать запасы угля для обеспечения своей энергетической безопасности после введения запрета на импорт из России. Закон об эмбарго был подписан 15 апреля 2022 года в качестве реакции на проведение военной спецоперации на Украине. Согласно запрету, уголь из России запрещено ввозить и ни государственным, и частным компаниям. Другие страны-члены Евросоюза заявили о полном отказе от поставок российского угля, начиная с августа 2022 года.

Варшава, Иван Бабурин

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