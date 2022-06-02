Новые антироссийские санкции ЕС ставят под угрозу поставки бензина в Чехию

Руководство нефтеперерабатывающего завода Slovnaft в Братиславе в четверг, 2 июня заявило, что новый пакет санкций против России, включающий запрет на импорт большей части нефти, будет угрожать поставкам бензина и дизеля на рынок Центральной Европы, включая Чехию, – сообщает чешское издание Novinky.

В интервью изданию представитель НПЗ Slovnaft Антон Молнар заявил: «Через восемь месяцев после вступления в силу санкций мы не сможем гарантировать поставки на рынки центральноевропейского региона. Нынешняя формулировка санкций не позволит нам экспортировать ключевые продукты на наши традиционные рынки, такие как Чехия, Австрия и Польша».

Slovnaft, перерабатывающая около 5,5 млн. тонн нефти в год, экспортирует две трети своей продукции. Из общего объема продукции, 27 процентов дизеля и 23 процента бензина идут в Чешскую Республику.

«Влияние санкций на экспорт снизит перерабатывающие мощности Братиславского НПЗ ниже технологического минимума, в результате чего, безопасность поставок гарантирована не будет», – сказал представитель НПЗ Slovnaft Антон Молнар.

Прага, Иван Бабурин

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