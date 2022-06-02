Hewlett-Packard Enterprise прекращает работу в России и Белорусcии

Компания из США, занимающаяся созданием серверов, хранением информации, услугами по системной интеграции и сервисной поддержкой Hewlett-Packard Enterprise (HPE) в четверг, 2 июня, объявила о полном прекращении своей деятельности в России и Белоруссии.

В пресс-службе компании сообщили: «После приостановки поставок и продаж в Россию и Белоруссию в конце февраля HPE пристально отслеживала ситуацию. Для нас больше необоснованно продолжать операции в России и Белоруссии, и мы начинаем упорядоченный выход из оставшегося бизнеса в этих странах».

Как сообщает ТАСС, Hewlett-Packard Enterprise – американская компания, появилась в 2015 году в результате разделения Hewlett-Packard на два предприятия.

В отличие от основанной еще в 1939 году и известной в последние десятилетия компании по производству персональных ПК и устройств печати, HPE больше ориентирована на бизнес-решения и занимается созданием серверов, хранением информации, услугами по системной интеграции и сервисной поддержке.

Москва, Иван Бабурин

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