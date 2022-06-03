Инфляция в Турции превысила 73 процента

Инфляция в Турции выросла в мае текущего года до 73,50%, побив, таким образом, очередной максимум за более чем 23 года. Об этом сообщило статистическое управление Турции. Но данный результат оказался чуть лучше прогнозов аналитиков, ожидавших роста инфляции на 75 процентов и более. В апреле уровень инфляции составил 69,97 процента.

По сравнению с апрелем потребительские цены выросли в Турции на 2,98 процента в месячном исчислении, в предыдущем месяце цены выросли на 7,25 процента. Аналитики же ожидали, что темпы роста цен снизятся примерно до 4,5 процента.

Как и в мае этого года, уровень инфляции в Турции не был таким высоким с октября 1998 года. В мае прошлого года инфляция составила 16,6 процента, а затем ее рост ускорился. Этому способствовало падение курса турецкой лиры, в то время как в Турции сохранялись отрицательные реальные процентные ставки.

В мае на рост цен в годовом исчислении повлияли продукты питания и безалкогольные напитки (91,6 процента) и транспорт (107,6 процента), в основном за счет резкого роста цен на энергоносители (121,1 процента) в результате конфликта на Украине.

Значительно дороже также стали в Турции жилищно-коммунальные услуги (63,5%), бытовая техника (82,1%), подорожали гостиницы, кафе и рестораны (76,8%).

Анкара, Елена Васильева

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