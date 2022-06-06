В России из-за санкций поданы иски против Mercedes, Volkswagen, Toyota и General Motors

Представители организации по защите прав потребителей «Общественная потребительская инициатива» (ОПИ) подали иски в суд о защите прав неопределенного круга потребителей против Mercedes, Volkswagen, Toyota Motor и General Motors. Правозащитники требуют прекратить исполнение санкций и возобновить поставки всей номенклатуры продукции. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на главу ОПИ Олега Павлова.
Как пояснил руководитель организации, причиной исков стала приостановка работы в России указанных компаний. В «Общественной потребительской инициативе» считают, что автопроизводители нарушили права российских потребителей, уйдя с российского рынка во исполнение западных санкций против РФ.
В частности, гражданам отказывают в ремонте и техобслуживании автомобилей и не предоставляют возможности реализовать «право на безвозмездное устранение производственных недостатков», а также заменить приобретенную машину, отметил Павлов.
О готовности участвовать в разбирательствах заявил Роспотребнадзор. Он вступит в судебные процессы как госорган, который дает заключение по делу для защиты прав потребителей.
Меж тем первые разбирательства уже начались. По словам Павлова, стартовало рассмотрение дела в отношении Toyota, иск был подан к ООО «Тойота Мотор».
Москва, Наталья Петрова
© 2022, РИА «Новый День»
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