Илон Маск пригрозил отказаться от покупки Twitter

Вашингтон, июнь 06 (Новый День, Иван Бабурин) –Миллиардер Илон Маск в понедельник, 6 июня, заявил, что откажется от приобретения Twitter, если руководство этой компании не предоставит информацию о числе спам-аккаунтов и фейковых учетных записей в социальной сети, – сообщает Reuters.

Агентство со ссылкой на письмо, направленное юристами бизнесмена компании пишет, что Twitter «существенно нарушает» свои обязательства и Маск оставляет за собой право расторгнуть соглашение о покупке компании.

Сообщается, что представители предпринимателя в письме заявляют, что «Маск считает, что Twitter откровенно отказывается соблюдать свои обязательства в рамках соглашения о приобретении компании, а это вызывает дальнейшие подозрения в том, что компания скрывает запрашиваемые данные из-за беспокойства о том, что покажет анализ этих данных, проведенный Маском. По мнению Илона Маска, компания активно подрывает его права на информацию».

Следует напомнить, что Илон Маск еще 13 мая заявил о приостановке сделки по покупке Twitter в ожидании «сведений, подтверждающих оценки, согласно которым спам-аккаунты и фальшивые учетные записи составляют менее 5% пользователей» соцсети. Предприниматель считает, в настоящее время в соцсети Twitter находится более 20% поддельных аккаунтов.

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