Австралию ожидают веерные отключения электричества

Энергетические операторы Австралии в понедельник, 6 июня, сообщили, что население штатов Виктория, Южная Австралия и Тасмания могут ждать веерные отключения света, а также дефицит природного газа для бытовых и промышленных нужд на фоне глобального энергетического кризиса, – сообщает РИА Новости.

Отмечается, что Австралия долгое время оставалось страной с самыми высоким уровнем добычи и производством углеводородов, однако резкое увеличение цен на мировых рынках привело к кризису локальных производств, что вызвало «схлопывание промышленности».

Как заявил руководитель крупнейшей австралийской газодобывающей компании Woodside Мег О'Нил, в ближайшее время миру придется столкнуться с худшим экономическим кризисом с 1970-х годов.

Канберра, Иван Бабурин

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