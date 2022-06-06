В Турции ожидается волна банкротств аптек

Президент ассоциации фармацевтов Турции Арман Юней в понедельник, 6 июня, заявил, что страну ожидает волна массового банкротства аптек, если правительство в ближайшее время не пересмотрит указ о ценах на лекарства, – сообщает газета Cumhuriyet.

Юней, в частности, сказал: «Если решение не будет принято, неизбежно начнутся банкротства аптек. Половина из наших 28 700 аптек, предоставляющих медицинские услуги по всей стране, подошли к моменту закрытия. Другими словами, каждая вторая аптека находится на грани закрытия».

Сообщается, что прежняя версия указа о ценах на лекарства в Турции была издана 13 лет назад. По словам представителя отрасли, страна подошла к моменту, когда уже нельзя откладывать принятие «реалистичных условий» торговли лекарствами.

Президент турецкой ассоциации фармацевтов также прокомментировал ситуацию с дефицитом лекарств в Турции. По словам Армана Юнея, причина этого не в фармацевтах и аптеках, а в высоком курсе евро.

Следует отметить, что курс турецкой лиры в 2021 году по отношению к евро и доллару снизился более чем в два раза, что привело к удорожанию импорта на внутреннем рынке. По итогам мая 2022 года официальный уровень инфляции в Турции в годовом выражении превысил 70%.

Анкара, Иван Бабурин

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