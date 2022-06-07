Российским экспортерам разрешили зачислять валютную выручку на свои счета в зарубежных банках

Министерство финансов России во вторник, 7 июня, заявило, что правительственная комиссия по контролю за иностранными инвестициями разрешила экспортерам зачислять валютную выручку на свои счета в зарубежных банках.

В сообщении ведомства говорится: «Подкомиссия правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ приняла решение разрешить экспортерам зачислять иностранную валюту на свои счета за рубежом. Разрешение действует с 6 июня 2022 года».

В министерстве также уточнили, что «это возможно при соблюдении условий о последующей репатриации денежных средств в РФ и последующей продажи экспортной выручки в размере, определённом Указом Президента РФ РФ от 28.02.2022 N 79 «О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями США и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций».

Следует напомнить, что обязанность российских компаний продавать 80% валютной выручки в рамках всех внешнеторговых договоров была установлена с конца февраля 2022 года. В мае требования по обязательной продаже были снижены до 50% с 80%, а срок обязательной продажи валюты экспортерами был увеличен с 3 до 60 рабочих дней.

Москва, Иван Бабурин

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