СМИ: Индия планирует удвоить объемы поставок российской нефти

В два раза увеличить объем поставок российской нефти от компании «Роснефть» планирует Индия, – сообщает агентство Bloomberg

Со ссылкой на собственные источники агентство пишет, что государственные нефтеперерабатывающие заводы Индии хотят получать больше поставок от «Роснефти» и правительство сейчас ведет переговоры на этот предмет. Сообщается, что индийские предприятия рассчитывают получать поставки со скидкой, так как международные покупатели отказываются от сделок из-за спецоперации России на Украине и связанных с этой ситуацией санкций.

Как сообщают источники Bloomberg, индийские государственные НПЗ совместно с правительством работают над заключением новых шестимесячных контрактов, которые дополнят уже осуществляющиеся поставки. Предполагается, что доставкой и страхованием грузов будет заниматься «Роснефть».

«Подробности об объемах и ценах все еще обсуждаются с индийскими банками, которые должны полностью финансировать все грузы. Индийские нефтепереработчики будут все чаще закупать сырье непосредственно у российских компаний, таких как «Роснефть», в связи с тем, что международные трейдеры, в частности, Glencore Plc, приостанавливают свои сделки в России», – пишет Bloomberg.

Согласно информации агентства, поставки нефти наращивают и государственные, и частные индийские заводы. Так, в мае большой объем российской нефти был направлен в Индию и Китай, поскольку покупатели из Евросоюза в поисках альтернатив обратились к Объединенным Арабским Эмиратам (ОАЭ). Изменение мировых маршрутов нефти спровоцировало панику и привело к росту цен более чем на 20% по сравнению с февралем.

По расчетам Bloomberg, на основании торговых данных, Индия уже закупила более 40 млн. баррелей российской нефти в период с конца февраля по начало мая, что примерно на 20% больше, чем за весь 2021 год. Потенциальное увеличение закупок российской нефти может отразится на спотовом импорте страны, – считают источники американского агентства.

Вашингтон, Иван Бабурин

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