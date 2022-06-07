В США считают, что в росте цен на бензин в стране виноваты и американские нефтяные компании

Министр финансов США Джанет Йеллен на слушаниях в финансовом комитете Сената Конгресса во вторник, 7 июня, заявила, что у предприятий нефтедобычи в наличии находятся тысячи договоров аренды месторождений на федеральных землях, бурение на которых они еще не начинали, – сообщают СМИ.

Йеллен на слушаниях в Конгрессе «Мне кажется, наша нефтедобыча не ожидала силы восстановления мировой экономики после пандемии и того факта, что цены на нефть восстановятся. У них (американских нефтяных компаний), безусловно, сейчас имеются стимулы для того, чтобы наращивать объемы добычи нефти. У них имеются тысячи договоров аренды месторождений на федеральных землях, бурение на которых они еще не вели».

Также глава американского минфина заявила, что со своей стороны правительство Соединенных Штатов сделало все возможное для снижения рекордно высоких цен на топливо в стране.

«Администрация сделала все возможное, чтобы снизить цены на энергоресурсы. К примеру, посредством исторического высвобождения из стратегического нефтяного резерва по миллиону баррелей в сутки. И цены на топливо, на бензин, хотя и очень высоки, но они были бы еще выше без таких мер», – сказала Йеллен.

Следует отметить, что министр финансов США также признала, что к повышению стоимости горючего привели, в том числе, нынешние геополитические сложности.

«Мы в действительности являемся экспортером нефти. Однако мы также являемся и частью глобальных рынков нефти, которые подвержены геополитическим воздействиям. Ввиду глобальной природы этих рынков для нас почти невозможно оградить себя от потрясений, подобных тем, которые происходят в России и движут мировыми ценами на нефть», – заявила Джанет Йеллен.

Вашингтон, Иван Бабурин

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