В России повысили порог по сумме переводов за рубеж для физлиц

Центральный Банк России повышает порог по сумме переводов за рубеж для физических лиц – резидентов РФ и нерезидентов из дружественных стран.

В сообщении регулятора говорится: «С 8 июня российские резиденты – физические лица имеют право в течение календарного месяца перевести со своего счета в российском банке на свой счет за рубежом или другому человеку не более $150 тыс. или эквивалент в другой иностранной валюте. Такую же сумму могут перечислять на зарубежные счета нерезиденты – физические лица из дружественных стран».

Напомним, что ранее лимит переводов составлял $50 тыс.

Москва, Иван Бабурин

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