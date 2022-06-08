В Италии из-за забастовки профсоюзов было отменено более 300 авиарейсов

Руководитель Итальянского союза труда (UIL Trasporti) Клаудио Тарлацци в среду, 8 июня объявил об отмене 360 рейсов несколькими авиакомпаниями Италии по причине забастовок профсоюзов, – сообщает итальянское издание la Repubblica.

Сообщается, что перерывы в авиаперевозках продолжались несколько часов. Так, например, Easyjet прекращал полеты с 13:00 до 17:00 по местному времени, Ryanair – с 10:00 до 14:00. Забастовка затронула такие авиакомпании, как Wizz Air, Malta Air и Volotea. Больше всего перебои в работе аэропортов были заметны в Милане, Бергамо и на острове Сардиния.

В интервью la Repubblica Тарлацци сказал: «Работа в этих компаниях лишает труд уважения»,

Причиной забастовки стало недовольство работников аэропортов условиями своего труда и социальных гарантий. Отмечается, что профсоюзы пригрозили в будущем повторить протестные действия, которые «затронут весь летний сезон», если руководство авиакомпаний не пойдет навстречу работникам.

Рим, Иван Бабурин

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