ОАЭ: Отказ от российской нефти приведет к беспрецедентному кризису

Министр энергетики и инфраструктуры ОАЭ Сухейль аль-Мазруи в среду, 8 июня, заявил, что отказ от поставок российских нефти и газа может привести к беспрецедентному кризису в мире, – сообщают СМИ.

Как сообщает ТАСС, Аль-Мазруи сказал следующее: «Надеюсь, в Европе не думают, что другие страны могут отказаться от российских нефти и газа. В противном случае речь пойдет о беспрецедентном кризисе. Страны ОПЕК+ прилагают усилия по увеличению объемов добычи нефти, однако все это не обнадеживает, потому, что группа в настоящее время добывает меньше целевого уровня примерно на 2,6 млн. баррелей в сутки».

Между тем, в среду, 8 июня, вечером, несмотря на публикацию данных об увеличении запасов топлива в США, котировки нефти продолжают расти.

Так, к 18:05 по московскому времени августовские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $1,37 (1,14%) и составили $121,94 за баррель.

Июльские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) на $1,2 (1%), до $120,61 за баррель.

Абу-Даби, Иван Бабурин

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