Страны G7 думают, как добиться сокращения доходов России от нефтяного экспорта

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан на брифинге в среду, 8 июня, заявил, что страны G7 изучают различные варианты того, как можно установить лимит цены на нефть из России и добиться сокращения ее доходов от нефтяного экспорта,– сообщает Интерфакс.

Отвечая на соответствующий вопрос, Салливан сказал: «Переговоры по вопросам энергетики идут по многим каналам. Один из таких каналов представляют шерпы (доверенные лица руководителей – ИФ) стран G7. Посмотрим, каких успехов мы добьемся как по теме энергетики, так и по различным вариантам с сокращением доходов России от продажи нефти».

Вашингтон, Иван Бабурин

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