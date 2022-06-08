Сбербанк ограничил платежи в юанях

Колл-центр «СберБизнес Центр ВЭД», в среду, 8 июня, сообщил, что Сбербанк с 7 июня прекратил проводить платежи предпринимателей по внешнеторговым договорам в китайских юанях.

Как сообщает РИА Новости, сотрудник колл-центра сроки действия этого ограничения уточнить не смог, но отметил, что компаниям предлагается пользоваться услугами банков-партнеров или других уполномоченных кредитных организаций.

Представитель банка также сказал, что организация работает с китайскими партнерами для восстановления кооперации.

При этом, отмечается, что Сбербанк в индийских рупиях платежи проводит – рубли приходят на счета в дочернем банке в Индии, затем покупается местная валюта, после чего предприятие получает средства.

Москва, Иван Бабурин

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