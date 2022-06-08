Сенатор Кеннеди заявил, что бензин в США стал дороже кокаина

Сенатор США от штата Луизина Джон Кеннеди в среду, 8 июня, подверг критике Джо Байдена за неспособность совладать с растущими ценами на топливо и заявил, что в его штате бензин так дорог, что выгоднее закупаться кокаином, – сообщает телеканал Fox.

В эфире телеканала сенатор сказал: «У нас в штате цена бензина так высока, что будет дешевле купить кокаин и просто бегать».

Следует отметить, что Луизиана является центром американской нефтеперерабатывающей промышленности, здесь бензин один из самых дешевых в США. По состоянию на среду, его розничная цена составляет 4,495 доллара за галлон (3,785 литра) против 4,955 доллара в среднем по стране.

Кроме сенатора от Луизины, от роста цен на бензин в США страдают и полицейские из Мичигана.

Так, например, полицейское подразделение Мичигана сообщило, что на несколько месяцев раньше срока исчерпало бюджет на закупку бензина из-за его дороговизны и теперь будет стараться реагировать на вызовы без выездов.

Местный шериф написал в одной из соцсетей: «Я проинструктировал сотрудников постараться реагировать на вызовы, там, где это возможно, по телефону».

Вашингтон, Иван Бабурин

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