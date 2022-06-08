В России может быть увеличена госпошлина для сотовых операторов в более чем сто раз

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ предложило увеличить размер госпошлины для сотовых операторов за оказание услуг связи с 7,5 тысяч до 1 миллиона рублей на девять видов лицензий.

В пояснительной записке к законопроекту говорится: «Предлагается увеличить размер государственной пошлины с 7,5 тыс. до 1 млн. рублей за предоставление девять видов лицензий в области оказания услуг связи. Таким образом, увеличение стоимости получения лицензий в области связи приведет к значительному сокращению недобросовестных операторов связи, а также формированию надежных операторов связи, мотивированных на качественную и добросовестную работу»

Соответствующий проект закона опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

В официальном Telegram-канале минцифры также говорится, что предложенное увеличение размера госпошлины затронет только новых операторов. Операторы, имеющие лицензии будут продлевать их на прежних условиях. Лицензия действует до пяти лет.

Кроме того, минцифры предлагает внедрить оборотный штраф за отсутствие у оператора систем оперативно-розыскных мероприятий (СОРМ).

Москва, Иван Бабурин

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