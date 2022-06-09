Газ в Европе скакнул в цене выше 1000 долларов после взрыва на СПГ-заводе в США

Цены на газ в Европе подскочили выше 1000 долларов за тысячу кубометров впервые после 1 июня на фоне сообщений о взрыве на одном из крупнейших СПГ-заводов в США. Из-за инцидента предприятие будет остановлено как минимум на три недели.

Согласно данным торгов на лондонской бирже ICE, котировки газовых фьючерсов по индексу крупнейшего европейского хаба TTF в первый час торговой сессии росли на 12-15,9%. На максимуме цены поднимались до 1017,9 доллара, передает «Прайм». На старте торгов стоимость газовых фьючерсов немного превышала 970 долларов – это на 10,8% выше цены среды (878,5 доллара).

Накануне на американском заводе по производству сжиженного природного газа (СПГ) Freeport LNG на побережье Техасского залива произошли сильный взрыв и пожар. Причину ЧП в компании не уточнили. Там лишь заявили, что из-за взрыва завод будет закрыт как минимум на три недели, передает Reuters со ссылкой на заявление компании.

По оценке аналитиков, из-за остановки предприятия рынок лишится не менее 1 млн тонн СПГ. Инцидент уже ударил по американским рынкам природного газа. Эксперты предупредили, что его последствия могут затронуть рынки Европы и Азии.

Москва, Наталья Петрова

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