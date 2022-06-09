FT: Великобритания – лидер по уровню инфляции

Лидером по уровню инфляции среди стран G7 Великобритания будет оставаться до 2025 года, – сообщает британское издание Financial Times.

Со ссылкой на опрошенных экономистов издание пишет, что росту инфляции в Великобритании способствовали цены на энергоносители, включая электроэнергию, газ и топливо. К тому же Соединенное королевство, как США и Канада, столкнулось с резким ростом цен на товары и услуги. В результате по итогам апреля годовая инфляция в Великобритании достигла самого высокого показателя за последние 40 лет – 9%.

FT также отмечает: «Это сочетание инфляционных факторов из Европы и Северной Америки ставит Великобританию в незавидное положение с самой высокой инфляцией в G7 в апреле, и экономисты ожидают, что тенденция сохранится до 2024 года».

«Дополнительно разогнать инфляцию в стране могут планы правительства по оказанию финансовой помощи населению, которое рискует столкнуться с самым значительным падением уровня жизни с 50-х гг. прошлого века. Возможность Банка Англии повышать процентную ставку также будет ограничена», – завил изданию экономист банка Citigroup Бен Набарро.

Лондон, Иван Бабурин

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