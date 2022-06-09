США просят Индию не слишком увеличивать закупки нефти у России

Старший советник Госдепартамента США по энергетической безопасности Эймос Хокстин в четверг, 9 июня, заявил, что Соединенные Штаты призывают Индию не слишком сильно увеличивать объемы закупки нефти у России и торговаться при заключении таких контрактов, – сообщает ТАСС.

Сотрудник госдепа, в частности, сказал: «Вы видели числа по Индии в прессе. Они перешли в плане российских поставок в среднем от 100 тыс. баррелей нефти в сутки почти к 800 тыс. Китай тоже увеличил закупки топлива у России».

Как сообщает ТАСС, Хокстин также подтвердил, что Белый дом продолжает переговоры с Нью-Дели по теме экспорта российских энергоносителей в Индию.

«В связи с увеличением ваших закупок у России я бы попросил о двух вещах. Во-первых, не закупайте слишком много, и действуйте так, чтобы это не выглядело, как если бы вы пользовались страданиями европейских и американских потребителей. И, во-вторых, приложите усилия к тому, чтобы хорошо вести переговоры. Поскольку, если вы это не купите, то не найдется никого другого. Поэтому у вас тут преимущество», – сказал Хокстин.

Вашингтон, Иван Бабурин

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