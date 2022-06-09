Поставки российского зерна на мировой рынок ограничиваются искусственно

Председатель правления российского Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин в рамках дискуссии, посвященной глобальному продовольственному кризису, прошедшей в клубе «Валдай» в четверг, 9 июня, заявил, что поставки российского зерна на мировой рынок искусственно ограничиваются запретом на фрахт в портах России.

«Лучшей иллюстрацией сегодняшней ситуации, – сказал Зернин, является то, что Россия не может выбрать квоту на поставки зерна из-за запрета входить в порты России. Есть отдельные юрисдикции, которым просто запрещено заходить в российские порты. Это очень плохой сигнал для рынка в целом, так как это серьезно ограничивает возможности стран получить наше зерно».

Кроме того, председатель правления российского Союза экспортеров зерна заявил: «Барьеры остаются, мы видим это в нашей ежедневной работе и, как можем, с ними справляемся. Мы стараемся выполнять все свои обязательства и участвовать в международных тендерах. Египетский тендер показал, что несмотря на все заверения о том, что не существует ограничений на предоставление судов, Египет не смог найти фрахт на российское зерно. Все три лота, которые выиграла Россия, мы должны сами обеспечить флотом, в отличие от всех остальных стран».

Также Эдуард Зернин заявил о сложностях с платежами и ограничениях в расчетах.

«Я провожу встречи не только в Москве, но и езжу по другим странам, общаюсь с нашим ключевыми клиентами. Они откровенно говорят, что кредитные линии на покупку российского зерна заморожены, заморожены в третьих банках, которые являлись основными клиринговыми посредниками по организации расчетов», – сообщил Зернин и назвал критичной ситуацию для малого и среднего бизнеса, на который приходится около 30% поставок зерна из России.

Москва, Иван Бабурин

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