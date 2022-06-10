Цены на бензин в США побили исторический рекорд

Компания-агрегатор цен на автозаправках в США GasBuddy сегодня, 10 июня, опубликовала данные, согласно которым средняя стоимость бензина в стране впервые в истории превысила 5 долларов за галлон (3,78 литра).

Руководитель аналитического департамента топливного рынка GasBuddy Патрик Де Хаан заявил следующее: «Хуже всего то, что спрос не реагирует на резкий рост цен на бензин, что означает высокую вероятность их дальнейшего роста в ближайшие недели».

Аналитики компании в качестве причин подорожания моторного топлива в США указывают «рост цен на нефть на мировых рынках, снижение мощностей по ее переработке, а также спецоперацию России на Украине, в результате которой произошло снижение глобального предложения при одновременно растущем спросе».

Вашингтон, Иван Бабурин

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