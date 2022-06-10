Иностранные компании потеряли в России почти 60 миллиардов долларов

Потери иностранных компаний в России на фоне санкций составили более $59 млрд, при этом ожидается дальнейшее усугубление финансовых трудностей. По данным исследователей из Йельского университета, обязались прекратить или сократить свою деятельность в России около 1 тыс. западных компаний, – сообщает The Wall Street Journal.

Как пишет WSJ, списания охватывают от банков до промышленности, ритейла, общепита и транспортных компаний. Так, убыток McDonald's после соглашения о продаже ресторанов в России составит от $1,2 до $1,4 млрд. А ExxonMobil зафиксировала списания в размере $3,4 млрд после приостановки работ на нефтегазовом проекте на Дальнем Востоке.

В свою очередь, управляющий директор консалтинговой фирмы Kroll LLC Карла Нуньес говорит, что «этот раунд списаний еще не конец. Кризис продолжается, и мы можем увидеть больше финансовых последствий».

На сайте РБК сообщается также, что в середине мая Financial Times со ссылкой на финансового директора европейской страховой компании Allianz Джулио Терзариола сообщила, что страховщик с большой долей вероятности покинет российский рынок,и это может привести к потере прибыли в размере €500 млн.



Британская ВР оценила чистый убыток за первый квартал 2022 года в $20,38 млрд. Заявленные убытки связали в основном с решением выйти из пакета акций «Роснефти». Прекратившая работу в России в марте платежная система Visa в своем отчете за второй квартал показала потерю $60 млн.



Москва, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»