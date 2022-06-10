Запорожская область продает зерно в Северную Америку несмотря на санкции

Член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов в пятницу, 10 июня, заявил, что зерно из региона продается в Северную Америку, несмотря на санкции, – сообщает Россия 24.

В эфире телеканала Рогов сказал: «Урожай у нас хороший. Загружены все зернохранилища, а сельхозпроизводителям надо продать зерно, чтобы свежее зерно заложить на хранение. Поэтому начали искать рынки сбыта, и достаточно быстро помимо российского рынка сбыта договорились с представителями Ближнего Востока, Африки, Северной Америки, которая пугает санкциями, но, тем не менее, наше зерно покупает с радостью – понятно, через посредников и хитрые схемы».

«На сегодняшний день в Запорожской области 1,5 миллиона тонн зерна», – добавил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области.

Запорожье, Иван Бабурин

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