Сбербанк снизил ставки

Сбербанк в воскресенье, 12 июня, выпустил сообщение, в котором говорится, что с 12 июня снижаются ставки по потребительским кредитам и вкладам.

В сообщении, опубликованном на сайте Сбербанка говорится, что теперь максимальная ставка по рублевым депозитам составляет 8%, а минимальная базовая стоимость потребкредита – 14,9% годовых.

Согласно данным Сбербанка, максимальная доходность по вкладам в рублях теперь снижена до 8%. Такую ставку можно получить при наличии годовой подписки на сервисы банка «СберПрайм+» и при открытии вклада онлайн и на срок до четырех месяцев. Минимальная сумма вклада составляет 100 тысяч рублей. При этом на срок до семи месяцев максимальная ставка по рублевым вкладам составит 7,5%, на срок до года – 7%.

Также сообщается, что Сбербанк также снизил ставки и по потребительским кредитам.

«С 12 июня минимальная базовая ставка по кредиту на любые цели составляет 14,9% годовых. Более того, теперь в первый месяц ставка по кредиту составит всего 8,9% годовых, а для владельцев подписки СберПрайм+ – 6,9% годовых (при сумме кредита от 300 тысяч и сроке кредита от года)», – говорится в сообщении Сбербанка.

Москва, Иван Бабурин

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