В ВТО считают, что экспортные ограничения могут усугубить продовольственный кризис

Генеральный директор Всемирной торговой организации (ВТО) Нгози Оконджо-Ивеала на брифинге по случаю открытия 12-й министерской конференции ВТО в воскресенье, 12 июня, заявила, что к росту цен на продовольствие приводят экспортные ограничения, – сообщает РИА Новости.

Оконджо-Ивеала, в частности, сказала: «Я думаю, что одна из вещей, которую вы не должны недооценивать, – это то, как экспортные ограничения и запреты могут усугубить ситуацию. Вы наблюдали, как во время продовольственного кризиса 2008 и 2009 годов именно такие действия привели к скачкам цен».

Генеральный директор ВТО также заявила о необходимости отказа от экспортных ограничений на поставки сельскохозяйственной продукции в рамках Всемирной продовольственной программы ООН. Ожидается, что проект соответствующего документа будет принят в ходе министерской конференции в Женеве.

«Я думаю, что такое решение снова было бы очень полезным для разрешения этой ситуации», – сказала Оконджо-Ивеала.

Женева, Иван Бабурин

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