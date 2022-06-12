Мариупольский морской порт готов к полноценной работе

Директор администрации морского порта города Мариуполь Павел Швацкий на пресс-конференции в воскресенье, 12 июня, заявил, что порт готов полноценно принимать и отгружать грузы, – сообщает ТАСС.

Швацкий, в частности, сказал журналистам: «На данный момент порт укомплектован – 630 человек работают. Порт полноценно готов принимать и отгружать грузы. Мы сейчас отгрузили два судна с металлом в Россию, и к нам пришел импорт для строителей города Мариуполя. Планируем, что пойдет большой объем грузов, которые придут для восстановления не только Мариуполя, но и, например, Волновахи и других освобожденных городов».

Мариуполь, Иван Бабурин

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