The Hill: Без поставок российского урана многие реакторы в США встанут

Научные сотрудники Центра глобальной энергетической политики Колумбийского университета Мэтт Боуэн и Пол Даббар в понедельник, 13 июня, заявили, что если Россия прекратит поставки обогащенного урана американским энергетическим компаниям, США могут столкнуться с последствиями для работы реакторов, – сообщает издание The Hill.

В своем статье для The Hill ученые пишут: «Это может привести к остановке реакторов, а учитывая, что атомная энергетика составляет более 20 процентов генерирующих мощностей в некоторых районах страны, цены на электроэнергию подскочат даже выше сегодняшней инфляции. Многие реакторы, работающие в США и в Евросоюзе, произведены Россией, которая поставляет для них комплектующие, и если конфликт между Москвой и Западом продолжится, то многие атомные электростанции будут вынуждены приостановить работу».

В публикации также отмечается, что в этом случае в регионах может не хватить мощностей для потребительского спроса.

«Чтобы выйти из этой ситуации, нужно возобновить работу конверсионного завода в США, которой много лет простаивал без дела, однако он не сможет работать на полную мощность без помощи правительства. При этом уран нужно еще обогащать, а для этого необходимо, чтобы частные компании могли изучить стратегии расширения производства и технологий для замены российских поставок», – говорится в материале The Hill.

Вашингтон, Иван Бабурин

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