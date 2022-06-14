В США разрешили операции с ведущими российскими банками, попавшими под санкции

Министерство финансов США во вторник, 14 июня, разрешило до 5 декабря 2022 года операции по энергоносителям с находящимися под санкциями крупнейшими российскими банками, – сообщают СМИ.

Согласно генеральной лицензии, опубликованной американским минфином, до 5 декабря 2022 года разрешаются операции по энергоносителям со Сбербанком, Банком России, ВЭБ, банком «Открытие», Совкомбанком, ВТБ, Альфа-банком.

Сообщается, что фраза «относящийся к энергоносителям» обозначает «добычу, производство, переработку, сжижение, газификацию, регазификацию, конверсию, обогащение, изготовление, транспортировку или покупку нефти, включая сырую нефть».

Отмечается также, что разрешение также распространяется на сжиженный природный газ (СПГ), нефтепродукты и природный газ, уголь, древесину и уран, а также на «производство, передачу или обмен энергией любыми средствами, включая атомную, тепловую и из возобновляемых источников».

Ранее сегодня агентство Bloomberg сообщало, что американские банки JPMorgan Chase и Goldman Sachs приостановили обслуживание российских долговых обязательств. Крупнейшие инвестиционные учреждения приняли решение после указаний Минфина США.

Вашингтон, Иван Бабурин

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